Erzurum'da meydana gelen iş kazasında laminatların altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Doğukan Ataş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Aleaddin Ataş'ın kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Doğukan Ataş'ın cenazesi, Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'ta defnedildi.

İş kazasında hayatını kaybeden Ahmet Doğukan gözyaşları arasında toprağa verildi

ERZURUM - Erzurum'da Demirciler Çarşısı'nda meydana gelen iş kazasında laminatların altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Doğukan Ataş gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan kazada baba Aleaddin Ataş'ın kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet Doğukan Ataş hayatını kaybetmişti.

Ataş'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Yeni asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazında baba Aleaddin Ataş, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.