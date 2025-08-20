İş Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir doğal gaz firmasında çalışan 22 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, iş yerindeki kamyonun tamiri sırasında başına düşen demir parçası nedeniyle yaşamını yitirdi.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde 3'üncü iş gününde iş yerine ait kamyonun dingilini tamir ederken başına demir parçası düşen Ahmet Kaşıkçı (22), yaşamını yitirdi.

Memleketi Siirt'ten 17 Ağustos günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesine gelip bir doğal gaz firmasında taşeron işçi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Kaşıkçı, dün mesai arkadaşlarıyla birlikte iş yerine ait kamyonun arızalanan dingilini tamir etmeye başladı. Tamir sırasında Kaşıkçı'nın başına, demir parçası düştü. Kanlar içinde kalan Kaşıkçı, yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşıkçı, yaşamını yitirdi. Kaşıkçı'nın cenazesi otopsinin ardından bugün memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
