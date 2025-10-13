Haberler

İş Kazası: Yıkım Çalışmasında 17 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki işçi S.C.E. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki işçi S.C.E. yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.10 sıralarında Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin yıkım çalışması sırasında işçi S.C.E., duvar blokunun altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.C.E., ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dokların çabalarına rağmen S.C.E., hayatını kaybetti. Polis, yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü.'yü (41) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda ediyor

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda ediyor
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.