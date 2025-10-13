İş Kazası: Yıkım Çalışmasında 17 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki işçi S.C.E. yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.10 sıralarında Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin yıkım çalışması sırasında işçi S.C.E., duvar blokunun altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.C.E., ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dokların çabalarına rağmen S.C.E., hayatını kaybetti. Polis, yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü.'yü (41) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.