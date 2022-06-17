İş kazası sonrası felç kalan Erhan'ın penceresi, dünyası oldu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Erhan Ezer (24), çalıştığı inşatta iş kazası sonrası felç kaldı. Ezer, 8 aydır çıkmadığı evin penceresinden, sokaktan geçenleri seyrediyor. Eski hayatına dönmek istediğini söyleyen Ezer, "2 ayağımın benim için bu kadar önemli olabileceğini düşünmüyordum. Hiç aklımın ucundan geçmezdi" dedi.

Kepez ilçesinde Erhan Ezer, 12 yaşında anne ve babasının ayrılmasının ardından bir süre yetiştirme yurdunda kaldı. Daha sonra yurttan ayrılan Ezer, lise eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı. Pandemi nedeniyle turizm sektöründe iş bulamayan Ezer, bu süreçte inşaatlarda çalıştı. Ocak ayında inşaatta çalıştığı sırada bir anda gözü kararan Ezer, yüksekten düştü. Hastaneye götürülen ve omuriliğinden darbe aldığı belirtilen Ezer'e, 8 platin takıldı. Operasyonun ardından Erhan Ezer'in, belden aşağısı felç oldu.

Böyle bir şey yaşayabileceğinin aklına gelmeyeceğini ifade eden Erhan Ezer, "En çok istediğim şey; eski sağlığıma geri dönebilmek. 2 ayağımın bu kadar önemli olabileceğini düşünmüyordum. Hiç aklımın ucundan geçmezdi, böyle bir şey yaşayacağım. Çok iyi bir hayatım yoktu ama eski hayatıma geri dönmeyi çok isterim" diye konuştu.