İş Kazası: İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, beşinci kattan düşen 45 yaşındaki işçi Harun Karatay, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Harun Karatay (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Harun Karatay, beşinci kattaki diferansiyel palanga ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek düşüp hareketsiz kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karatay'ı Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Karatay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karatay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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