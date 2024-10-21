İş Kazası Davasında İnşaat Firması Sahibinden Savunma

İZMİR'de Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın göreve gelmeden önce şantiye şefi olduğu inşaatta işçilerden Hayati Punar'ın (36) öldüğü, Adem Yanar'ın (37) yaralandığı olayla ilgili davanın duruşmasında dinlenen inşaat firmasının sahibi Dinçer Gözmen, "Bizim olayda firma olarak kusurumuz yok. Olay tamamen beton firmasından kaynaklanıyor" dedi.

Olay, 9 Aralık 2015'te Urla ilçesi Yelaltı Mahallesi Kısmet Sokak'taki bir konut inşaatında meydana geldi. İnşaatta döküm yapılırken beton pompasının çalışması sırasında yaşanan olayda işçilerden Hayati Punar (36) hayatını kaybetti, Adem Yanar (37) yaralandı. Olayla ilgili 'Taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan aralarında dönemin inşaat şantiye şefi olan mevcut Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın da bulunduğu firma yetkilisi ve çalışanı 9 tutuksuz sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklar Selçuk Balkan, Dinçer Gözmen, Gökhan Öncü, Gürsel Gezginer, Mehmet Kocakurt, Özgür Özcan, Tayfun Özdemir, Ali Erhan ve Metin Tunçyol hakkında 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya; tutuksuz firma sahibi Dinçer Gözmen ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmedi.

'OLAY GÜNÜ YURT DIŞINDAYDIM'

Sanık Dinçer Gözmen, duruşmadaki savunmasında, "Firmanın sahibiyim. Her gün denetlemede bulunurdum. Ölen ve yaralananlar, işçilerimizdi. Bizim işçilerimize anlaşmalı olduğumuz firma tarafından, gerekli iş sağlığı eğitimleri verildi ayrıca tüm koruma ekipmanları sağlandı. Olay günü yurt dışındaydım. Olay şöyle gerçekleşmiş. İnşaat sahasına döküm için beton pompası geliyor ve arızalanıyor. Ardından ikinci pompa çağrılıyor. O da döküm esnasında arızalanıyor. Bu esnada işçiler üzerindeki iş güvenliği ekipmanlarını bırakarak istirahatte geçiyor. Uzun bir aranın ardından işçilerimiz Hayati Punar ve Adem Yanar'dan, pompadan beton gelip gelmediğinin kontrol etmesi isteniyor. Pompanın hortumundan beton gelmemesi üzerine yüksek güç veriliyor. Bu esnada verilen basınçla hortum, Punar'a çarparak şiddetle fırlatıyor, Adem Yanar çıkan beton parçalarıyla yaralanıyor. Olayda ağır yaralanan Punar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiriyor. Bizim olayda firma olarak kusurumuz yok. Olay tamamen beton firmasından kaynaklanıyor" dedi.

Mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.