İş Kazalarında Ölümler Artıyor: CHP Milletvekili Uyardı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Tuzla'da tersanede yaşanan iş kazasında bir işçi ile Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu'nun bugün yaşamını yitirdiğini belirterek, "Geçen ay 182 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Bu kadar sistematik bir şey kaza olamaz; cinayettir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Tuzla'da tersanede yaşanan iş kazasında bir işçi ile Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu'nun bugün yaşamını yitirmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Salıcı'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün iki acı haber aldık. Derince TMO'daki patlamada yaralanan kardeşimizi ve Tuzla'da bir işçimizi kaybettik. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre, geçen ay 182 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Bu kadar sistematik bir şey kaza olamaz; cinayettir. Mesele, yaşam hakkı ve can güvenliğidir"

Salıcı, "Yaşam hakkı her şeyden değerlidir" notunun yer aldığı bir afişi de paylaştı. Afişte, işçi cinayetlerine karşı çözüm önerilerini sıraladığı şu ifadeler yer aldı:

"İş cinayetlerinde cezasızlık uygulamalarına son verilmeli. İş sağlığı ve güvenliğinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları uygulanmalı. Kurallara uymayan işyerlerine ağır yaptırımlar getirilmeli. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının işverenlere bağımlılığı ortadan kaldırılmalı. Sendika temsilcileri, işçi sağlığı ve güvenliğinin denetlenmesinde bulunmalı."