İş insanının İBB'deki hak edişlerini almak için 2 arsasını zorla devrettiği iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp hakkında ev hapsi kararı uygulanan iş insanı S.D. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadesinde, İBB'den yaklaşık 500 milyon liralık hak edişlerini almak için 2 arsasını, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in kardeşine devrettiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı uygulanan iş insanı S.D'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi üzerine savcılıkça tekrar ifadesi alındı.

Şüpheli S.D, gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla gönüllü olarak ifade vermek için geldiğini, 2016 yılında bir asfalt firması kurduğunu, 2022 yılından bu yana İBB ve iştiraklerinde çeşitli ihalelere katılarak iş aldığını ifade etti.

Normalde katıldığı ihalelerin mıcır alımı ihaleleri ve küçük miktarlı işler olduğunu, ihale bedelleri küçük olduğu için bunların ödemelerinin normal seyrinde 3-4 ay sonra yapıldığını dile getiren S.D, 2023 yılında İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 1 milyar 6 milyon lira değerindeki ihaleyi kazanarak 1 yıl süren asfalt serim ve döküm işini yaptığını belirtti.

Normalde her ay yaptığı iş karşılığı hak edişlerinin düzenlenerek ödemelerinin yapılması gerektiğini fakat 3 ay boyunca çalışmasına rağmen hiçbir ödeme yapılmadığını bildiren şüpheli, belediyeden alacaklarını talep etseler de taraflarına çok küçük miktar ödeme yapıldığını, daha sonra ödemeler yine yapılmayınca alacak miktarının 500 milyon liralara kadar çıktığını aktardı.

Şüpheli S.D, 2024 yılının nisan ayı sonlarına doğru daha önceden tanımadığı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Baki Aydöner'in kendisini arayarak belediyedeki alacakları ile ilgili olarak görüşmek istediğini söyledi.

"Aydöner, para vermeden sistemden ödeme alamayacağımı söyledi"

Bu konuşmadan birkaç gün sonra buluştukları Aydöner'in, kendisini İBB'de başkan danışmanı olarak tanıttığını, bu işler için kendisini Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiğini söylediğini anlatan S.D, "Aydöner bana 'Alacaklarını almak istiyorsan sistemi biliyor musun?' diye sordu. Ben de kendisine sistemi bilmediğimi, daha öncede iş aldığımı ve ödemelerin yapıldığını, sistemle de bir ilgimin olmadığını söyledim. Kendisi bana bu iş ile ilgili olarak herhangi bir para vermeden sistemden ödeme alamayacağımı söyledi. Ben de herhangi bir şekilde kimseye para vermeyeceğimi ve ödemelerimin yapılması gerektiğini söyledim. 1-2 ay beklesem de yine ödemelerim yapılmadı." ifadelerini kullandı.

S.D, mayıs ve haziran ayları içerisinde tekrar buluştuğu Aydöner'in kendisine temmuz başı gibi bu işle ilgili olarak para vermediği takdirde ödemelerin yatmayacağını söylediğini kaydetti.

Bu süreç boyunca ekonomik olarak zor duruma düştüğü için teklifi kabul etmek zorunda kaldığını ön süren S.D, parası olmadığı için Aydöner'e kendisine ait olan taşınmazları devredebileceğini söylediğini ifade etti.

S.D, Şile'de bulunan 2 taşınmazını Aydöner'in kardeşine ait olan bir inşaat firmasına devrettiğini, devir işleminden sonra ise ihale ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmaya başlandığını anlattı.

"5 milyon lira civarında satılmış gösterilen arsaların değeri 50 milyon liraydı"

Ödemelere ilişkin dekontları ise dosyaya sunan S.D. "Taşınmazın satışı ile ilgili olarak ne bana ne de herhangi bir yakınıma banka kanalıyla ya da elden hiçbir ödeme yapılmadı. İzah ettiğim gibi bunlar sadece yapmış olduğum işe karşılık olarak benden zorla talep edilen bedellerdir." dedi.

2025 Şubat ayında Aydöner tarafından tekrar arandığını belirten S.D, şöyle devam etti:

"Bana kendilerine operasyon yapılabileceğini, bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine uyarıda bulunduğunu, 2024 yılında devrettiğim 2 taşınmazın devrinin herhangi bir bedel ödemesi yapılmadığından ve usulsüz olarak alınması nedeniyle problem yaşayabileceklerini söyleyip bunlarla ilgili geçmişe yönelik olarak aramızda bir sözleşme tanzim edip senet karşılığı bu taşınmazlar devredilmiş gibi göstermemiz gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kardeşim, Aydöner ile buluştu ve orada geçmişe yönelik olarak 2 sözleşme imzaladılar. Bu görüşmelere ben katılmasam da öncesinde sözleşmeyi bana getirdikleri için ben imzalayıp tekrardan kardeşime vermiştim. Burada bana 2 senet vermiş gibi gösterdikten sonra bu senetleri kardeşimin yanında yırtarak atmış. Bu sahte senetleri yırtmadan önce kardeşim fotoğrafını çektiği için sözleşme suretleriyle birlikte dosyaya ibraz ediyorum. Her ne kadar geçmişe yönelik olarak düzenlenen sahte senet ve sözleşmede araziler 5 milyon 200 bin-5 milyon 500 bin lira karşılığında satılmış gibi gösterilse de bu arazilerin yaklaşık değeri 50 milyon lira civarındadır. Benim bu arazileri devrettiğim süreçte ise 500 milyon lira civarında bir alacağım İBB'de birikmişti. İhale kapsamında hak ettiğim ödemelerimin tarafıma yapılması için sistem diye tabir ettikleri bir yapıya zoraki taşınmazlarımın devrini sağlamışlardır."

Bu süreç içerisinde sadece Baki Aydöner ile görüştüğünü, kendisinden alındıktan sonra arazilerin akıbetini bilmediğini söyleyen S.D, ilk görüştüğünde Aydöner'e inanmasa da her görüşmelerinde kendisine Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğraflarını gösterdiğini ve gün içi beraber yaptıkları aktivitelerden bahsettiğini ifade etti.