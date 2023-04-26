İş insanının hamile eşine cinsel saldırı davası sil baştan

BOŞANMA aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya hamileyken cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın, suçun nitelikli olmadığı gerekçesiyle Yargıtay'ın bozduğu davasının yeniden görülmesine başlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Melisa Tatlıcı avukatı Köksal Bayraktar ile katılırken, sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı avukatları Kezban Hatemi ve Uğur Uğurlu temsil etti. Mahkeme taraflara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı, söyleyeceklerini sordu.

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