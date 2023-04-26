İŞ İNSANININ HAMİLE EŞİNE CİNSEL SALDIRI DAVASI SİL BAŞTAN

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Melisa Tatlıcı avukatı Köksal Bayraktar ile katılırken, sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı avukatları Kezban Hatemi ve Uğur Uğurlu temsil etti. Mahkeme taraflara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı, söyleyeceklerini sordu.

"KARARA DİRENİN"

"MÜVEKKİLİM KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMIŞ İNSAN DEĞİLDİR"

MAHKEME YARGITAY KARARINA UYDU

YURTDIŞI YASAĞININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İDDİANAMEDEN

İddianamede, çiftin Kanlıca'daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı'nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor. Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Ocak 2020'de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti. Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını gözönüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.