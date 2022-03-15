İş insanı triportör hediye etti, 'Gül' emekliye ayrıldı

İSTANBUL (DHA) - DÜZCE'de, 'Gül' isimli atı yorulunca arabayı kendisi çeken Tarık Tok'a, hayırsever iş insanı tarafından elektrikli triportör hediye edildi. Çok mutlu olduğunu ve 'Gül'ü emekliye ayıracağını söyleyen Tok, "Artık rahat edecek. Ölene kadar bakacağım" dedi.

Rıhtım Caddesi'nde atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu anları sosyal medyada paylaştı. Arabayı çeken kişinin, Ağa Mahallesi'nde yaşayan, hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yapan Tarık Tok olduğu ortaya çıktı. Tok'un baba yadigarı 'Gül'e sevgisi ise takdir topladı.

Yeni aracıyla mahallesinde tur atan Tarık Tok, hurdaları bu araçla toplayacağını söyledi.