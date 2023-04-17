İŞ İNSANI TACETTİN YERTÜM'ÜN ANNESİ KAZADA ÖLDÜ

İŞ İNSANI Tacettin Yertüm'ün bayram ziyareti için Ankara'ya giden annesi Ferize Yertüm (60) trafik kazasında hayatını kaybetti, babası Ali Yertüm (62) yaralandı.

Kaza, dün Adana-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. Ali Yertüm idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Ali ile Ferize Yertüm çifti yaralandı. Bayram ziyareti için Ankara'ya giden çift, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ali Yertüm ameliyata alındı, Ferize Yertüm hayatını kaybetti. İş insanı Tacettin Yertüm'ün annesi olduğu öğrenilen Ferize Yertüm'ün cenazesi, Mardin'de toprağa verildi. Baba Yertüm'ün hastanedeki tedavisi ise sürüyor. (DHA)