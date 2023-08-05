İş İnsanı Süleyman Çetinsaya, Mezuniyet Töreninde Belediye Başkanlığına Soyundu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nin mezuniyet törenine katılan İş insanı Süleyman Çetinsaya, öğrencilerin alkışları karşısında belediye başkanlığına soyundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a seslenen Çetinsaya, "Aday olsam, belediye başkanı olurum. Yerini verir misin" dedi.

İş insanı Süleyman Çetinsaya, ismini taşıdığı ERÜ İletişim Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Burada sunucu konuşmak için kürsüye çağırdığında öğrencilerin alkışını alan Çetinsaya, ilgi karşısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilginç bir sohbete girdi. Gülerek Büyükkılıç'a seslenen Çetinsaya, "Sayın Başkanım, herhalde aday olsam, belediye başkanı olurum galiba. Bilmiyorum, yerini verir misin, vermez misin ama herhalde benim için verirsin" dedi.

Çetinsaya ardından konuşmasını yaptı. - KAYSERİ