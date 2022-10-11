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İş insanı Süleyman Bodur vefat etti

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İş insanı Süleyman Bodur vefat etti

KALE Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti.

KALE Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bodur'un cenazesi, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde, öğle namazını takiben kılınacak. Cenaze namazı sonrası Çanakkale Çan'a götürülecek. Dr. Süleyman Bodur, perşembe günü öğlen Kale Seramik Fabrikaları Camii'nde düzenlenecek tören sonrasında, Nevruz Köyü Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Üniversitesi Güncel Haberler

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