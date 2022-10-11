İş insanı Süleyman Bodur vefat etti Güncel Haberler KALE Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti. KALE Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bodur'un cenazesi, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde, öğle namazını takiben kılınacak. Cenaze namazı sonrası Çanakkale Çan'a götürülecek. Dr. Süleyman Bodur, perşembe günü öğlen Kale Seramik Fabrikaları Camii'nde düzenlenecek tören sonrasında, Nevruz Köyü Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmara Üniversitesi Güncel Haberler

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