İş insanı Selim Sayılgan'ın 3 suçtan yargılandığı davada karar çıktı

Kervansaray Yatırım Holding AŞ yetkilisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, eski yönetici Selim Sayılgan'ın rüşvet vererek hazırladığı sahte belgelerle şirkete ait gayrimenkulleri gasp ettiğini ileri sürerek dava açtı. Dava sonucunu mahkemeye bağlayan hakimlik, Sayılgan'a rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten toplam 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kervansaray Yatırım Holding AŞ yetkilisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in avukatı Mehmet Dedeoğlu, eski yönetici Selim Sayılgan hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DAVA SONUCA BAĞLANDI

İş insanı Selim Sayılgan hakkındaki dava, sonuca bağlandı. Mahkeme heyeti Sayılgan'a rüşvet suçundan 4 yıl, nitelikli dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sayılgan'ın tutuklu bulunduğu sürede bu cezalarda dikkate alınacak.

Noter başkatibi Hasan Tokmak; rüşvet-5 yıl 4 ay, resmi evrakta sahtecilik 5 yıl 7 ay, aracı Hüseyin Kara; rüşvet-3 yıl 4 ay, nitelikli dolandırıcılık-7 yıl 9 ay 12 gün, resmi evrakta sahtecilik 4 yıl 8 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Selim Sayılgan, soruşturma kapsamında verdiği ifadede üzerine atılı suçları reddetmişti. Bu tür işlemlerin noter tarafından yürütüldüğünü belirten Sayılgan, mükellef olmadığını, aile içerisindeki ihtilaflardan dolayı şirket otellerini koruyabilme amacıyla tapulara şerh işlemlerinin yapıldığını söylemişti.