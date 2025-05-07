İş İnsanı Ergün Özakat'ın Cenazesi Toprağa Verildi
İzmir'de hayatını kaybeden 90 yaşındaki iş insanı Ergün Özakat, Cenaze töreninin ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.
İzmir'de hayatını kaybeden iş insanı Ergün Özakat'ın (90) cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Özakat, hastanede hayatını kaybetti.
Özakat için Alaçatı Pazar Yeri Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenledi.
Aile yakınların burada taziyeleri kabul etti.
Özakat'ın cenazesi Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel