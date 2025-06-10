İş İnsanı Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

İş İnsanı Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkardı. Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiği iddia ediliyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu değerlendirilen şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmalarda iş insanı Cafer Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitler yapıldı. Hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan soruşturma başlatılan ve yurt dışında olduğu tespit edilen iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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