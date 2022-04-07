ALİ RIZA GÜLTEKİN CİNAYETİ'NDE BİR SANIĞA MÜEBBET İKİ SANIĞA 10'AR YIL HAPİS

BEŞİKTAŞ'ta 14 Kasım 2018'de iş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu toplam 26 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, bir sanığa müebbet iki sanığa ise 10'ar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme bazı sanıklara 5 ay ile 10 ay arasında değişen oranlarda ceza verirken, diğer sanıkların ise beraatlarına hükmetti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

BİR SANIĞA MÜEBBET 2 SANIĞA İSE 10'AR YIL HAPİS CEZASI

İDDİANAME

İddianamede, kamuoyunda Barışerler grubu olarak bilinen Mehmet Barışer'in liderliğini yaptığı suç örgütünün, kumarhane işletmeciliği ve tefecilik başta olmak üzere aralarında alacak verecek problemleri olan şahısların arasında arabuluculuk yaptıkları, uzlaşma sağlanmadığı durumlarda temsil ettikleri tarafın alacağının temini ya da borcunun ödenmemesi konusunda baskı, tehdit ve şiddet kullanarak tarafları caydırarak kendi lehlerine sonuç aldıkları, tefecilik ve kumar faaliyetleri ile özellikli iş adamları üzerinde olumsuz ekonomik sonuçlar doğmasına yol açtıkları öne sürüldü. 14 Kasım 2018 günü, saat 22.20'da Beşiktaş'ta Manolya Apartmanı içerisinde Ali Rıza Gültekin'in örgüt liderinin talimatıyla örgüt mensupları tarafından öldürüldüğü belirtildi. Sanık Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi dolayısıyla talimatı ve azmettirmesi sonrasında sanıklar Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer tarafından tasarlamak suretiyle öldürme olayını gerçekleştirdikleri ve geldikleri araçla kaçtıkları belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel