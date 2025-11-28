İş İnsanı Ali Kaya, Yaren Arama Kurtarma Derneği'ne Araç Hibe Etti

Konya'da iş insanı Ali Kaya, Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne, arama kurtarma aracı hibe etti.

Yaren Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdullah Yağcı, derneğin hizmet binasında düzenlenen teslim töreninde, yapılan bağışın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeni araç sayesinde ilçede ve ülke genelinde yaşanabilecek afetlere daha hızlı müdahale edebileceklerini belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Akşehir'in değerli iş insanlarından Ali Kaya'nın yaptığı bu bağış gerçekten çok kıymetli. Sadece bir destek değil, operasyonel bir eksikliğimizi tamamen giderdi. Bu araç, personel sevki, makine teçhizat taşınması ve acil durumlara hızlı intikal için tam donanımlı hale getirildi. Üst donanımları, siren ve tepe lambaları tamamlandı ve artık operasyonlara hazır. Kendisine Akşehir halkı ve ülkemiz adına teşekkür ediyoruz."

Ali Kaya da yaptığı katkıyı bir bağıştan ziyade toplumsal bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Akşehir'de yaşayan bir vatandaş olarak dayanışmaya katkı sunmayı önemli bulduğunu anlatan Kaya, derneğin hem saha çalışmalarının hem de afet bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin değer taşıdığını söyledi.