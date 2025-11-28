Haberler

İş İnsanı Ali Kaya, Yaren Arama Kurtarma Derneği'ne Araç Hibe Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde iş insanı Ali Kaya, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne arama kurtarma aracı bağışladı. Dernek başkanı, yapılan bağışın afetlere müdahalede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konya'da iş insanı Ali Kaya, Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne, arama kurtarma aracı hibe etti.

Yaren Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdullah Yağcı, derneğin hizmet binasında düzenlenen teslim töreninde, yapılan bağışın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeni araç sayesinde ilçede ve ülke genelinde yaşanabilecek afetlere daha hızlı müdahale edebileceklerini belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Akşehir'in değerli iş insanlarından Ali Kaya'nın yaptığı bu bağış gerçekten çok kıymetli. Sadece bir destek değil, operasyonel bir eksikliğimizi tamamen giderdi. Bu araç, personel sevki, makine teçhizat taşınması ve acil durumlara hızlı intikal için tam donanımlı hale getirildi. Üst donanımları, siren ve tepe lambaları tamamlandı ve artık operasyonlara hazır. Kendisine Akşehir halkı ve ülkemiz adına teşekkür ediyoruz."

Ali Kaya da yaptığı katkıyı bir bağıştan ziyade toplumsal bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Akşehir'de yaşayan bir vatandaş olarak dayanışmaya katkı sunmayı önemli bulduğunu anlatan Kaya, derneğin hem saha çalışmalarının hem de afet bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin değer taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.