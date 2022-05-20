&quot;İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu&quot; yarın başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" yarın başlayacak

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
'İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu' yarın başlayacak

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) iş birliğinde ilk kez "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" düzenlenecek.

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) iş birliğinde ilk kez "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" düzenlenecek.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi ve TİSK arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, bölge adliye mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirileceği sempozyum yarın başlayacak.

Kamu, işçi ve işveren olarak sosyal diyalog odağında hareket edilecek sempozyumda, yargı kararlarının çalışma ilişkisinin her iki taraf açısından değerlendirilmesi, çalışma hayatına da büyük katkı sağlayacak.

Bu yıl Türk-İş'in ev sahipliği yapacağı ve 2 gün sürecek sempozyumun geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Sempozyuma, Yargıtay iş hukuku dairelerinin başkan ve üyeleri, bölge adliye mahkemesi başkanları ile bölge adliye mahkemesi iş hukuku dairelerinin başkan ve üyeleri katılacak.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title