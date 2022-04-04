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İŞ HANININ ÇATISI YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da bir iş hanının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KONYA'da bir iş hanının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karatay ilçesi, Şemstebrizi Mahallesi, Şerafettin Caddesi'ndeki bir iş hanının çatısında, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, çatı büyük hasar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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İŞ HANININ ÇATISI YANDI

İŞ HANININ ÇATISI YANDI

İŞ HANININ ÇATISI YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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