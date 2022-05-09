İş hanında fareler esnafı tedirgin etti

ÇAY, AFYON (DHA) - SİVAS'ta bir iş hanında kullanılmayan hurda dükkanında ortaya çıkan, çevrede gezinen fareler esnafı tedirgin etti.

Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'ndeki Kangal İş Hanı'nda, 3 ay önce hayatını kaybeden Mustafa Akpolat'a ait hurda dükkanında son günlerde fareler türedi. İş yeri sahibinin ölümünün ardından kimsenin açmadığı dükkanda çoğalan fareler, iş hanındaki esnafı tedirgin etti. İçerisinde çay ocağı, el işi malzemesi satan dükkanlar, market ve bıçakçıların bulunduğu iş hanındaki esnaf etrafta gezinen farelerle kendi çabalarıyla yaptıkları mücadeleden sonuç alamadı. Esnaf, farelerin müşteri kaybına neden olduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi.

Çay ocağının daimi müşterilerinden Çetin Ateş ise, "Dükkan sahibi arkadaş rahmetlik oldu. Burası bu şekilde kaldı. Kimse de ilgilenmiyor burayla. Farelerden rahatsızız. Buradaki tüm esnaf rahatsız ve şikayetçi olanlar da var. Önlem alınmasını istiyoruz. Bu pisliğin buradan kalkmasını istiyoruz" dedi.