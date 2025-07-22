İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonunda 16 Tutuklama

İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonunda 16 Tutuklama
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Tekirdağ merkezli gerçekleştirilen operasyonda, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Emniyet, 2 aylık takip sonucu operasyon düzenledi.

Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 aylık yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, "iş bulma" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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