İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama
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Edirne merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen bir kişi de yakalandı.

EDİRNE merkezli 4 ilde düzenlenen, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerine yönelik çalışma yaptı.Yaklaşık 6 süren teknik ve fiziki takipte, İ.N.O.'nun banka hesabından bilgisi dışında başka hesaplara 90 bin lira aktarıldığı belirlendi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Edirne, İstanbul, Ankara ve Giresun'da 12 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen ve 81 suç kaydından aranması bulunan A.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden A.B., M.A.B., B.E. ve E. B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 6 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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