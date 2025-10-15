İş Bulma Baskısı İddiası Yüzünden Kuzenini Öldürdü

1) İŞE GİRMESİ İÇİN KENDİSİNE BASKI YAPTIĞI İDDİA EDİLEN KUZENİ İLE ARALARINDA ÇIKAN KAVGADA ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA'da Hüseyin Balkan (38), işe girmesi için kendisine baskı yaptığı iddia edilen kuzeni Resul Balkan (35) ve yanındaki Uğurcan Uğur (28) ile aralarında çıkan kavgada sopayla dövülüp, bıçaklanarak öldürüldü. Saklandıkları dairede yakalanan, Balkan'ı bıçaklamadıklarını öne süren şüpheliler tutuklandı.

Olay, 13 Ekim'de saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Balkan ile işe girmesi için kendisine baskı yaptığı ileri sürülen kuzeni Resul Balkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Resul Balkan, arkadaşı Uğurcan Uğur ile birlikte kuzeni Hüseyin Balkan'ın yanına gitti. Sokakta, kuzenler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Resul Balkan, yerden aldığı tahta sopayla kuzenini darbetti. Çıkan arbedede sırtından bıçaklanan Hüseyin Balkan, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Mahallelinin fark etmesi üzerine Hüseyin Balkan, yakınları tarafından otomobille yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Balkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Balkan, toprağa verildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti. Polis, adrese yaptığı baskında şüphelileri gözaltına aldı.

'NASIL BIÇAKLANDIĞINI BİLMİYORUM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Resul Balkan, ifadesinde, "Aylak gezmemesini söyleyip, işe girmesini istedim. Karşı çıkıp, küfredince kavga ettik. Sopayla darbettim. Nasıl bıçaklandığını bilmiyorumö dedi. Uğur ise kuzenler arasındaki kavgaya karışmadığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul Balkan ile Uğurcan Uğur, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Hüseyin Balkan'ı kimin bıçakladığının tespiti için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.