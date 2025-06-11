İş Bankası'ndan 'Karneni Göster, Kitabını Al' Kampanyası

İş Bankası'ndan 'Karneni Göster, Kitabını Al' Kampanyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Bankası, 18. kez düzenlediği kampanya ile çocukları çeşitli kitaplarla buluşturdu. Etkinlikte, öğrencilere kitaplar hediye edildi ve kitap değişimi teşvik edildi.

Türkiye İş Bankası, bu yıl 18. kez düzenlediği "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyasında çocukları "Ağaçlar Sohbet Eder Mi?", "Araba Şekerle Çalışır Mı?" ve "Baykuşlar Kitap Okur Mu?" kitaplarıyla buluşturuyor.

Kampanya için bankanın İstanbul Şubesinde çevre okullardan öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, oyuncu Çağlar Çorumlu ve yazar Sunay Akın çocuklara kitap armağan etti.

İş Bankasının, 18 yıldır aralıksız sürdürdüğü kampanyanın kitapları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlandı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden bir geleneği bu yıl üç kitapla çeşitlendirdiklerini belirterek "Çocuklarımızın yazın okudukları kitapları arkadaşlarıyla değiştirerek bu yaza daha çok kitap sığdırabilmelerini istiyoruz. Umarım bu sayede çocuklarımızı kitapları birbirleriyle değiş tokuş etmeye de teşvik etmiş oluruz." dedi.

Çocukluğunda kitap okurken geçirdiği zamanların kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Aran, çocukların kitaplara, okumaya olan ilgisinin hep artması temennisinde bulundu.

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı "www.kumbaradergisi.com" ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi

Mütalaa açıklandı, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

Trump piyasaların beklediği haberi verdi! Dev anlaşma tamam
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin tavrı dikkat çekti
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.