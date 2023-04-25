İŞ BANKASI, EMTİA TİCARETİ PLATFORMU PROEMTİA'YI HAYATA GEÇİRDİ

Türkiye İş Bankası, endüstriyel ürünlerin ticaretine aracılık etmek amacıyla dijital pazaryeri platformu Proemtia'yı hayata geçirdi. Platform, öncelikli olarak demir çelik sektörü ürünleri için kullanıma açıldı.

İlerleyen süreçte ürün kategorisini genişletecek olan dijital platform, Türkiye'nin farklı noktalarındaki alıcı ve satıcıları aynı platformda bir araya getirerek ticareti kolaylaştırıyor. Banka, platform ile geleneksel iş yapış şekillerinin önemini koruduğu endüstriyel emtia ticaretinin gelişimine ve dijitalleşmesine katkı sunmayı ve bu gelişimde önemli bir referans noktası olmayı hedefliyor.

"TÜRKİYE AÇISINDAN KRİTİK SEKTÖR"

'Demir çelik sektörü ülkemiz açısından depremlerden sonra daha da kritik hale geldi' diyen

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, basın toplantısında yaptığı konuşmada, ilk olarak ticaretine aracılık ettikleri demir çelik sektörünün Türkiye açısından stratejik ve kritik bir sektör olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

'Ülke olarak hep beraber yakın zamanda deprem felaketleri nedeniyle çok acı günler yaşadık. Depremlerde ağır hasar gören yaklaşık 10 ilimizin yeniden inşa edilmesi gerekecek. Dolayısıyla demir çelik sektörü, ülkemiz açısından depremlerden sonra daha da kritik hale geldi. Bölgenin inşası sırasında kısa zamanda çok ciddi bir demir çelik ihtiyacı olacak. Üzerinde birkaç yıldır çalıştığımız platform ile ihtiyacın hızlı ve kolay bir şekilde karşılanmasına da katkıda bulunmuş olacağız. Böyle felaketlerle hiçbir zaman karşılaşmamayı temenni ediyoruz ama deprem gibi bir felaketle karşılaştığımızda reel sektörün, milli sanayimizin ne kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha anladık.'

'ULUSLARARSI STANDARTLARDA BİR GLOBAL EMTİA BORSASINA DÖNÜŞMESİNİ HAYAL EDİYORUZ"

Dünyadaki büyük emtia borsalarına işaret eden Seyrek, Türkiye'nin sahip olduğu stratejik ve lojistik konumuyla, altyapısı, sanayisi ve insan gücüyle global çapta emtia konusunda önemli merkezlerden biri haline gelebilecek potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Proemtia'yı finansal sektör ile reel sektör oyuncularının değerli bir iş birliği olarak gördüğünü söyleyen Seyrek, 'Bu yıl Cumhuriyetimizin 100' üncü yılındayız. Ülkemizin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ticarette de çok daha dinamik, çok daha güçlü bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Proemtia İş Bankası'nın bir platformu değil tüm sektörün ve ülkemizin bir platformu. Bu noktada emtia platformuyla başlayan yolculuğumuzda platformun zamanla uluslararası standartlarda global bir emtia borsasına dönüşmesini, uluslararası alanda ülkemizin bir değeri haline gelmesini hayal ediyoruz ve bu vizyonla yola çıkıyoruz? diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİN TİCARETİNE ARACILIK EDECEK BİR PLATFORM"

Türkiye'de B2B alanında bir boşluk olduğunu belirten Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu, 'Türkiye'de aslında B2C alanında çok fazla e-ticaret platformu var şu anda ama B2B alanında bir boşluk olduğunu gördük. Türkiye'de endüstriyel ürünlerin ticaretine aracılık edecek ilk platform şu anda aslında platform bu boşluğu gördüğümüz için de hayata geçirdik. Yaklaşık bir yıllık bir çalışma sonucunda hayata geçti. Bugün itibariyle platformumuzda demir çelik ürünlerinin satışına başladık. Yassı ürünler, uzun ürünler, boru ürünler, kutu profilleri ve hemen hemen bütün deniz çelik sektörü ürünleri var. Toplamda 5 tane ana kategori altında 35 tane alt kategori var ve 80 tane demir çelik ürünü var' dedi.

"HEM ALICIYA HEM SATICIYA FAYDA SAĞLANACAK"

Platformun birçok yönden faydasının olduğunu belirten Umut Feyzioğlu, 'Platformdaki faydaları 2'ye ayırmak lazım. Satıcılar için faydaları, bir de alıcılar için faydaları var. Öncelikle alıcıların arama maliyetlerini azaltıyoruz. Doğrudan satıcıların ürünlerini, fiyatlarını kolaylıkla ulaşabilecekler ve bir fiyat şeffaflığı ve rekabet sağlamayı amaçlıyoruz. Öte yandan alıcıların burada vadeli alım imkanları olacak. İş Bankası bayi kart sahipleri alıcılar 30-60-90 gün vadeli satın alım gerçekleştirebilecekler. Alıcılar için bu tip avantajları var. Öte yandan alıcılar burada, ürünlerinin taşınmasına ilişkin anında Borusan Lojistik'te yaptığımız işbirliği çerçevesinde lojistik teklifi alabilecekler. Satıcıların zaten mevcut müşterileri var. Mevcut satış kanalları var. Biz onların yerini almak istemiyoruz ama onların konumlanmak istiyoruz. Bu anlamda da satıcıların Türkiye'nin her yerinden yeni alıcılara ulaşma imkanları olacak. Vadeli satış yapma imkanları olacak. Kuru MT bayi kartla, İş Bankası kuru MTA bayi kartla yapılacakları satışlarda parayı İş Bankası'ndan alacaklar. Bu da aslında satıcılar için risk almadan bir vadeli satış imkanı sunmuş olacak' şeklinde konuştu.

'TESLİM EDİLME SÜRESİ ÜÇ İŞ GÜNÜ"

Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının sürekli artarak 2022 yılında yüzde 18,6'ya ulaştığını belirten Feyzioğlu, Avrupa ülkelerindeki penetrasyonla karşılaştırıldığında bu alanda ülkemizde hala önemli bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

Demir çelik ve akabinde de diğer endüstriyel ürünlerin e-ticaret işlemlerine daha fazla dahil olmasının bu oranı artıracağının altını çizen Feyzioğlu, şu bilgileri aktardı:

'E-ticaret taraflara hız, karlılık ve kolaylık sağlıyor. Biz Proemtia ile endüstriyel ürün alışverişlerinde alıcı ve satıcıların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Alıcı ve satıcılara, satış öncesi ve sonrasına yönelik olarak kusursuz hizmet anlayışı ve profesyonel ekibimizin desteğiyle işlerini kolaylaştıran, çözüm sunan bir anlayışla hizmet veriyoruz. Müşteri memnuniyeti ve güvenliğine öncelik veriyoruz. Çağrı merkezimiz ve canlı sohbet hattımız sayesinde alıcıların sorularını hızlıca yanıtlıyoruz. Hem alıcılarımızı hem satıcılarımızı üzerinde titizlikle durduğumuz bir üyelik değerlendirme süreci sonrasında içeriye alıyoruz. Alıcıların aradıkları ürünlere kolayca erişebilmelerini sağlıyoruz. Burada önem verdiğimiz konulardan biri, satın alınan demir çelik ürünlerinin satıcılar tarafından teslim edilme süresi. Bu süre şu anda en fazla 3 iş günü. Tedarik sürecinde üretim sürecini beklemiyoruz, işi hızlandırıyoruz. Tüm üyelerin erişebileceği şekilde şeffaf bir fiyatlama mekanizmasının oluşmasını sağlıyoruz. Bu da alıcılar için en büyük avantajlardan biri.'