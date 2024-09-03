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İş Bankası Atatürk Kütüphanesi İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde Hizmete Açıldı

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İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi, öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Kütüphane, Atatürk'ün okuduğu ve yazdığı kitaplar ile Atatürk'ten bahseden kitapları içeren 45 bin belgelik arşive sahip.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi, öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların hizmetine sunuluyor.

Bankanın Ankara Ulus'taki tarihi binasında hizmet veren müze, 5 yıldır sanatseverleri, tarih meraklılarını ve öğrencileri ağırlıyor.

Kısa süre önce "İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye'nin Bankasıyla Bir Asır" sergisini ziyaretçilerle buluşturan müzede, İş Bankasının kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına açılan Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi hizmete girdi.

Atatürk, Milli Mücadele, Cumhuriyet Tarihi, İktisat Tarihi ana konuları başta olmak üzere, Atatürk'ün okuduğu ve yazdığı kitaplar ile Atatürk'ten bahseden kitaplar olmak üzere 3 kategoriye ayrılan halka açık ihtisas kütüphanesi, müzenin dördüncü katında ziyaret edilebiliyor.

Kütüphanede 4 binin üzerinde basılı kaynak, 29 binin üzerinde e-kitap, Türkçe ve yabancı dillerde 7 binin üzerinde süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve Osmanlıca yayınların da dahil olduğu 45 bin belgelik arşiv içeren muhtelif veri tabanı kullanıcılara sunuluyor.

Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00'de hizmet veren kütüphane, 47 kişilik genel okuma salonu, 12 kişilik toplantı odası ve 16 kişilik çok amaçlı salon olmak üzere, 75 kişilik kapasiteye sahip.

Detaylı bilgi için "issanat.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Güncel

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