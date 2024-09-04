Üye Girişi
Haberler

İş Avcılığı Modeli ile 100 Binden Fazla Genç İşe Yerleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un İş Avcılığı Modeli sayesinde 2019 yılından bu yana 100 binden fazla gencin işe yerleştiğini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" dedi.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) 713 bin 831 gence özel danışmanlık hizmeti verildiği belirtilerek, "İş Avcılığı Modeli ile 15-24 yaş aralığındaki potansiyel NEET gençleri İŞKUR hizmetlerinden yararlandırıyoruz. İş Avcılığı Modeli kapsamında 2019 yılının Ağustos ayından bu yana 100 bin 839 NEET gencimizin niteliklerine uygun işlere yerleştirilmesine aracılık ettik. 39 bin 96 NEET gencimizi aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlediğimiz kurs ve programlardan yararlandırarak mesleki nitelik ve tecrübelerini artırdık" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un paylaşımını alıntılayarak, "İstihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatımız güçlenmeye devam ediyor. 2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi Güncel

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 4-5 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? N'Golo Kante kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Manavgat 4-5 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 4 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Karataş 4-5 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 4-5 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title