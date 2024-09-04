İş Avcılığı Modeli ile 100 Binden Fazla Genç İşe Yerleşti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" dedi.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) 713 bin 831 gence özel danışmanlık hizmeti verildiği belirtilerek, "İş Avcılığı Modeli ile 15-24 yaş aralığındaki potansiyel NEET gençleri İŞKUR hizmetlerinden yararlandırıyoruz. İş Avcılığı Modeli kapsamında 2019 yılının Ağustos ayından bu yana 100 bin 839 NEET gencimizin niteliklerine uygun işlere yerleştirilmesine aracılık ettik. 39 bin 96 NEET gencimizi aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlediğimiz kurs ve programlardan yararlandırarak mesleki nitelik ve tecrübelerini artırdık" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un paylaşımını alıntılayarak, "İstihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatımız güçlenmeye devam ediyor. 2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" dedi.