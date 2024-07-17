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İş Arkadaşları Arasında Klima Yüzünden Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden çıkan kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden kavga çıktı. Kavgada Ahmet Çelikmen, iş arkadaşı Kamilcan Hakimov'a kafa ve yumruk attı. Başına aldığı darbelerle baygınlık geçiren Kamilcan Hakimov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada, meydana geldi. İddialara göre, aynı fabrikada çalışan Ahmet Çelikmen ile Kamilcan Hakimov arasında klima açma konusu üzerine tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye varınca ikili kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Çelikmen, Hakimov'a kafa attı. Daha sonra yere düşen Hakimov'u defalarca yumrukladı. Başına aldığı darbeyle baygınlık geçiren Hakimov, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli, Çelikmen'i gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan Hakimov, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hakimov'un beynindeki tümörün darbe nedeniyle hasar aldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. "Kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan şüpheli Ahmet Çelikmen ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde, "Klima açma konusunda tartışma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu" dediği öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Çelikmen, tartıştığı iş arkadaşı Kamilcan Hakimov'a peş peşe yumruk atıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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