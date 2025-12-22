Haberler

Banka kartını arkadaşına veren kişiye 20 yıla kadar hapis talebiyle dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da ilaç firmasında çalışan Gökhan Yaşar, iş arkadaşına banka hesap bilgilerini verdikten sonra dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yaşar, IBAN numarasını arkadaşı H.B.'ye vererek dolandırıcılığa karıştığını ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığını belirtti.

ANKARA'da ilaç firmasında çalışan Gökhan Yaşar (36), iddiaya göre, hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söylen iş arkadaşı H.B.'ye hesap bilgilerini ve kartını verdi. Yaşar hakkında, bir süre sonra 'dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gökhan Yaşar, iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve sattığı aracın ücretini IBAN üzerinden alması gerektiğini söyleyerek banka hesabını kullanmak isteyen iş arkadaşı H.B.'ye, hesap bilgileri ve kartını verdi. Bir süre sonra Yaşar hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Yaşar hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'KENDİSİNE BİR DAHA ULŞAMADIM'

Gökhan Yaşar, iş arkadaşı H.B.'nin, sürekli borçlarının olmasından yakındığını söyleyerek, "Bir gün beni aradı. Dedi ki; 'Artık ben borçlarımı ödeyemez durumdayım. Aracımı sattım. Ödemenin bir kısmını ben nakit aldım. Bir kısmını da hesaba gönderecekler. Ama borçlarımdan dolayı benim hesabımda bloke var. Senin IBAN numarana gönderse ve sen oradan bana versen olur mu?' dedi. Ben de samimiyetine güvenerekten kendisine inandığım için bunu kabul ettim. Aradan birkaç saat sonra ben IBAN bilgimi verdikten sonra hesabıma 4 parça halinde para geldi. Gelen paraları ben istediği yere gönderdim. Gönderdikten 1 saat sonra kendisine bir daha ulaşamaz hale geldim" dedi.

'HEM BEN HEM KARŞIDAKİ İNSANLAR MAĞDUR'

Yaşar, aradan 2 ay geçtikten sonra ifade vermek için karakola çağırıldığını söyleyerek, "Benim IBAN numaramı da kullanaraktan 2 kişiyi mağdur edip, 2 kişinin hesabından parasını çekip, benim hesabıma gönderip, benim hesabımın üstünden de kendine almak kaydıyla hem karşıdaki 2 kişiyi, hem de beni dolandırarak mağdur etti. Hem karşıdaki kişiler hem de ben şu anda mağdur durumdayım. 20 yıla kadar bir hapis cezasıyla yargılanıyorum. Çalıştığım iş yerinde bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorum. 2 çocuğum var. Onların geçimi için ek işler yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen geçinmeye çalışırken bu duruma düştüm. Çok zor durumdayım. Karşıdaki insanlar da mağdur. Biz de mağduruz. Bu sorunun çözülmesini, bir uzlaşma getirilmesini, ne kadar da zor durumda olsam da bu zararı karşılayarak hem karşıdaki mağdurların zararını giderip, hem kendim bu mağduriyetinden kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

'BANKA HESABI SUÇA ALET EDİLİYOR'

Gökhan Yaşar'ın avukatı İsmail Özdemir ise "Dolandırıcılar kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıyorlar. Mağdurlardan mobil bankacılık üzerinden onay talep ediyorlar. Mağdurlar onay verdikten sonra hesaplarından para çıkışı gerçekleşiyor. Bu paralar da Gökhan Bey'in hesabında toplanıyor. Ancak Gökhan Bey bu paranın kaynağını arkadaşının araç satış bedelinden geldiğini zannediyor. Yani kişinin iyi niyeti kullanılarak aslında banka hesabı suça alet ediliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
title