İş Arkadaşı Pompalı Tüfekle Saldırdı

İş Arkadaşı Pompalı Tüfekle Saldırdı
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Keçiören'de Abdullah Ü.'yü başından vurarak ağır yaralayan iş arkadaşı İ.K., 3 saat içerisinde yakalandı. Saldırı anı çevredekiler tarafından kaydedildi.

İŞ ARKADAŞI SALDIRGAN 3 SAATTE YAKALANDI; OLAY KAMERADA

Keçiören ilçesi Ayvalı pazar yerinde Abdullah Ü.'yü başından pompalı tüfekle vuran kişinin iş arkadaşı İ.K. olduğu tespit edildi. Abdullah Ü. ve iş arkadaşı İ.K. arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan İ.K., Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Ü.'nün ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan tüfekli saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, İ.K.'nın pompalı tüfekle Abdullah Ü.'ye ateş açtığı ve sonrasında olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kadircan GÜLER/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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