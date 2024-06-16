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İş Adamının Silahla Yaralanması Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş adamının silahla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş adamının silahla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alikahya Fatih Mahallesi'nde seyahat firması sahibi Cemal K'nin önceki gün silahla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan F.K. ile ona yardım eden Z.K, Y.K. ve M.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ile Y.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Z.K. ve M.S.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki seyahat firması sahibi Cemal K, 14 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan iş adamı çalışanları tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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