İş adamını kaçırıp darp ettiler, silah dayayıp 7.3 milyon liralık senet imzalattılar

Polis 10 şüpheliyi tek tek yakalayıp gözaltına aldı

İSTANBUL - Şişli'de yabancı uyruklu iş adamı A.Q.A. Silah zoruyla bindirildiği araçla Gaziosmanpaşa'da bilmediği bir adrese götürüldü. Burada 10 kişi tarafından darp edilip yine silahla tehdit edilen adama yaklaşık 7.3 milyon liralık senet imzalatıp 14 bin dolar parasını aldılar. Geriye kalan parayı getirmesi için serbest bırakılan adamın şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri 10 şüpheliyi tek tek tespit edip gözaltına aldı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Şişli'de 19 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yabancı uyruklu iş adamı A.Q.A. evine gideceği sırada önünü kesen bir araçtan inen kişiler silah zoruyla onu araca bindirdi. Araçta bir süre darp edip tehdit ettiler. Ardından Gaziosmanpaşa'da hiç bilmediği bir adrese götürüp darp etmeye devam ettiler. Bir süre sonrada yine zorla 270 bin dolarlık senet imzalattılar. 14 bin dolar parasını da üzerinden alıp paranın geri kalanını getirmesi için zaman tanıyıp serbest bıraktılar. Serbest bırakılan iş adamı hemen durumu polise bildirmek için karakola gitti.

Zorla 270 bin dolarlık senet imzalattılar

İş adamı A.Q.A. ifadesinde; Şişli ilçesinde aralarında daha önceden ticaret yaptıkları 2 kişinin olduğu toplamda 10 kişinin kendisini bir araca bindirip Gaziosmanpaşa ilçesinde açık adresini bilmediği bir yere götürdüklerini araç içerisinde kendisini silah ile tehdit ettiklerini, kendisini alıkoyduklarını, burada darp ederek 270 bin dolarlık Dolarlık senet imzalattıklarını, ayrıca şahıslara 14 bin Dolar para verdiğini sonrasında geri kalan parayı bulması için şahısların kendisini serbest bıraktığını beyan etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

10 Kişi gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar sonrası incelenen kamera görüntülerinden olaya karışan şüpheliler tek tek tespit edildi. Gasp Büro Ekiplerinin dün yaptığı operasyonda şüpheliler Şeyhmus B.(52), Ferzende Ö.(52), Ömer Ö.Yakup Ö.(24), Ali Ş. (45), Mahsum Ö.Fesih Ö. (50), Alattin Ö.(24), Adem Ö.ve Salih Ö.gözaltına alındı. Ayrıca şahısların ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adem Ö. isimli çocuk şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken Diğer şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı.

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