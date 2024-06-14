Üye Girişi
Haberler

İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş adamı, iş yerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı ve ağır yaralandı. Yaralı iş adamı, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı.

Seyahat firması sahibi Cemal K, Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Cemal K, çalışanları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title