İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş adamı, iş yerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı ve ağır yaralandı. Yaralı iş adamı, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı.
Seyahat firması sahibi Cemal K, Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Cemal K, çalışanları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.