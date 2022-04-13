İrşat ekipleri Hakkari'de tüm yerleşim birimlerini dolaşıyor

Hakkari İl Müftülüğü tarafından oluşturulan irşat ekipleri, kent merkezi, belde, köy ve mezralarda dolaşarak vaaz ve irşat hizmeti sunuyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı nedeniyle kent merkezi ile bağlı yerleşim birimlerinde vatandaşlara din hizmeti sunmak amacıyla "İrşat Ekipleri" oluşturdu.

Ekipte yer alan görevliler, gittikleri yerlerde evleri dolaşarak vatandaşlara vaaz ve irşat hizmeti veriyor.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, ramazan ayı dolayısıyla İl Müftülüğü olarak yerleşim birimlerinde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak, teravih kıldırmak, mukabelelere iştirak etmek, yaşlı, şehit yakınları, gazi ve hasta ziyaretleri yapmak maksadıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Vatandaşların irşat ekiplerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı müminin hayatında oldukça önemli bir dönemdir. Rabbimiz ramazan ayını diğer zamanlarda bulunmayan birçok manevi güzellikle, hayır ve bereketle donatmıştır. Bu ay müminler için hayır, bereket, şifa, rahmet ve mağfiret ayıdır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayıdır. Manevi duyguların zirve yaptığı bu mübarek ayda, halkımızla iç içe olmaktan vatandaşlarımızın memnun olduğunu görmekteyiz. Bu da hizmet kalitesinin yükseltilmesi, moral ve motivasyon sağlanmasının yanında yükümlülüğümüzü de artırmaktadır. Bu nedenle Müftülük olarak ramazan ayı ve sonrasında uygun zaman ve mekanlarda halkımıza din hizmeti sunmanın yanında sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler yapmayı kendimize görev addettik."