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Son dakika haberi! İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

Son dakika haber: Rusya ve Ukrayna güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı İrpin ve Bucha kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayın bulunuyor.

Rusya ve Ukrayna güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı İrpin ve Bucha kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayın bulunuyor.

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna'nın İrpin ve Bucha kentleri yaşanan şiddetli çatışmanın izlerini taşıyor. İrpin ve Bucha'da mermilerin ve bombaların hedefi olmayan çok az sayıda ev bulunurken, yollar patlamış tank ve zırhlı araçlarla dolu. Çatışmalar sırasında atılan ancak patlamamış birçok roket ve mühimmat da sokaklarda bulunuyor. Çatışmalar esnasında sokaklara döşenen mayınlar da sokakların birçok noktasında yer alıyor. Hayalet şehre dönen İrpin ve Bucha'da Ukrayna güçlerinin mühimmat arama çalışmaları ise devam ediyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/ İHA)

Son dakika haberi! İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

Son dakika haberi! İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

Son dakika haberi! İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

Son dakika haberi! İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

Son dakika haberi! İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

Son dakika haberi! İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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