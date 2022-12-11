Ironman Yeni Zelanda Triatlonunda 2 Binden Fazla Sporcu Yarıştı

Yeni Zelanda'nın Taupo Gölü ve civarında düzenlenen iki ironman triatlon yarışına 40 ülke ve bölgeden 2 binden fazla sporcu katıldı.

Yeni Zelanda'nın Taupo Gölü ve civarında düzenlenen iki ironman triatlon yarışına 40 ülke ve bölgeden 2 binden fazla sporcu katıldı. Avustralasya'nın en büyük tatlı su gölündeki etkinliğin her ikisi de Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Ironman Yeni Zelanda triatlonunda sporcular yarışmaya, Taupo Gölü kıyılarında 3,8 kilometre yüzerek başlıyor, ardından Taupo'yu çevreleyen kırsal arazide 180 kilometre bisiklet sürüyor ve göl kıyısında 42,2 kilometre koşuyor. Yarı Ironman Yeni Zelanda yarışında ise sporcular 1,9 kilometre yüzüyor, 90 kilometre bisiklet sürüyor ve 21,1 km koşuyor.

Yarışmaya Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden katılan Dan Plews, 8 saat 50 dakika 12 saniye ile erkekler yaş grubu birinciliğini elde ederken, Avustralya'nın Melbourne kentinden Vanessa Murray, kadınlar yarışını 9 saat 41 dakika 10 saniyede bitirerek birinci oldu.

Yarı Ironman yarışında ise erkeklerde Yeni Zelandalı Jack Moody 3 saat 49 dakika 18 saniye, kadınlarda ise İsveç'ten Anna Bergsten 4 saat 21 dakika 9 saniye ile altın madalya kazandı.

Genellikle Mart ayında düzenlenen ancak bu yıl Kovid kısıtlamaları nedeniyle Aralık ayına ertelenen Ironman Yeni Zelanda, 2020'den bu yana ilk kez uluslararası sporcuları etkinliğe davet etti. Aralarında Avustralya, Çin, Kanada, Almanya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Güney Afrika'nın da bulunduğu 40'tan fazla ülke ve bölgeden sporcular, etkinliğe katılmak için Yeni Zelanda'ya seyahat etti.

İlk ironman eleme etkinliği olan Ironman Yeni Zelanda, 1985 yılında, Ironman Kanada'nın Kona için resmi bir eleme etkinliği haline gelmesinden bir yıl önce dünya şampiyonasına katılma hakkı vermeye başladı. Yarış 1998 yılına kadar Auckland'da gerçekleşti, ardından halen yapıldığı Taupo'ya taşındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taupo'dan bildiriyor. (XHTV)