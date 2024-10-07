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Samsun'da Irmakta Gömleğe Sarılı Kadın Kıyafeti Bulundu

Samsun'da Irmakta Gömleğe Sarılı Kadın Kıyafeti Bulundu
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Samsun'un Canik ilçesinde gömlekle sarılmış kadın kıyafeti bulundu. Yürüyüş yapan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Mert Irmağı'nda ceset olduğu sanılan nesneyi çıkardı. Yapılan kontrolde nesnenin ceset değil, poşetlenip çöpe atılan kıyafetler olduğu belirlendi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde ırmakta ceset olduğu ihbarına giden ekipler, bir gömleğin içine konulup bağlanmış kadın kıyafetiyle karşılaştı. Ekipler, poşetledikleri kıyafetleri çöpe attı.

Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda yürüyüş yapanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Mert Irmağı'nda ceset gördükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, dalgıç ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmağa inen ekipler, sudaki nesneyi çıkardı. Yapılan kontrolde, nesnenin bir gömleğe sarılmış kıyafetler olduğu belirlendi. Ekipler, kıyafetleri poşetleyip çöp kutusuna attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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