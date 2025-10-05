Irmak Çerçi, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na Seçildi
Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Irmak Çerçi, Kosova'da düzenlenecek olan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na milli takıma seçildi. Antrenör Savaş Ergin, seçmelerdeki başarısını vurgularken, Çerçi'den şampiyonada da başarı beklediklerini ifade etti.
Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Irmak Çerçi, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası için milli takıma seçildi.
Kulüp Antrenörü Savaş Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'da yapılacak Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Çerçi'nin tatamiye çıkacağını belirtti.
Antalya'da gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde Çerçi'nin başarılı olduğunu aktaran Ergin, sporcularından şampiyonada da başarı beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel