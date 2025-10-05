Haberler

Irmak Çerçi, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na Seçildi

Irmak Çerçi, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Irmak Çerçi, Kosova'da düzenlenecek olan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na milli takıma seçildi. Antrenör Savaş Ergin, seçmelerdeki başarısını vurgularken, Çerçi'den şampiyonada da başarı beklediklerini ifade etti.

Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Irmak Çerçi, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası için milli takıma seçildi.

Kulüp Antrenörü Savaş Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'da yapılacak Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Çerçi'nin tatamiye çıkacağını belirtti.

Antalya'da gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde Çerçi'nin başarılı olduğunu aktaran Ergin, sporcularından şampiyonada da başarı beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezilliğin adı gelenek olmuş! Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü

Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.