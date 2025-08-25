İrlandalı Grubun Filistin'e Destek Konseri Paris'te Gergin Anlara Sahne Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki festivalde sahne alan İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in Gazze'deki "soykırımı"na tepki göstererek Filistinlilere destek mesajı verdi.

Paris'in banliyölerinden Saint-Cloud'da düzenlenen rock müzik festivali Rock en Seine'de Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Kneecap grubu da sahne aldı.

Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Kneecap grubu, performansı sırasında katılımcıların da desteğiyle "Özgür Filistin" sloganları attı.

Grubun solisti Liam O'Hannah, " ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Fransız hükümetinin İsrail politikasına da tepki gösteren grup, sahnedeki arka plana "Fransa hükümeti suç ortağı: İsrail ordusuna silah ticareti yapıyor ve bunu kolaylaştırıyor." yazılı mesajı yansıttı.

Öte yandan İsrail yanlısı grup, Kneecap'in konserini engelleme girişiminde bulundu.

Kneecap, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bir grup siyonist, bayraklarla ve ıslıklarla Paris'teki konserimizin başlangıcını engellemeye çalıştı. Biz, onlar gibi değiliz. Biz, İsrail gibi değiliz. Kavga çıkarmak için burada değiliz, hepsi Filistin'e sevgi ve destek için." ifadelerini kullandı.

Kneecap'ın katılımı nedeniyle festivale sağlanan fon geri alınmıştı

Rock en Seine müzik festivaline belediye tarafından sağlanan fon, Filistin'e desteğiyle öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap'in programda yer alması nedeniyle geri çekilmişti.

Saint-Cloud Belediye Meclisi, 3 Temmuz'da aldığı kararla Filistin'e desteğiyle adından söz ettiren Kneecap müzik grubunun festival programına dahil edilmesine tepki göstererek organizasyon için sağladığı 40 bin avroluk hibeyi geri çektiğini duyurmuştu.

Saint-Cloud Belediye Başkanı Eric Berdoati, son Belediye Meclisi toplantısında hibenin geri çekilmesi kararını, "Biz, kültürel faaliyetleri sübvanse ediyoruz, siyasi faaliyetleri değil." sözleriyle savunmuştu.