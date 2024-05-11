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İrlanda temsilcisi İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıktı

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İrlanda'nın Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki temsilcisi Bambie Thug, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Thug, İsrail'in EBU kurallarını ihlal ettiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlanda temsilcisi Bambie Thug, İsrail'in artık yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Thug, İrlanda Radyo Televizyonuna (RTE) verdiği röportajda, "Artık içimde çok daha fazla öfke ve çok daha fazla dürtü var." diye konuştu.

İrlandalı şarkıcı, İsrail'in artık yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Diğer ekiplerin Avrupa Yayın Birliği (EBU) kurallarını ihlal etmelerine ve içeri alınmalarına kızgın olduğunu söyleyen Thug, "Bu yüzden, performansımı daha önce yaptığımdan daha da ileri götürmek için kalbimde kesinlikle bir savaş tamtamı çalıyor." ifadelerini kullandı.

Thug, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da yarıştığı ilk yarı finalden itibaren İsrail devlet televizyonu KAN'ın "neden olduğu olaylarla ilgili EBU'ya birçok kez şikayette bulunduğunu" kaydetti.

EBU'nun, birinci yarı final sırasında KAN televizyon kanalının yorumcusunun kendisi için sarf ettiği sözlerin "davranış kurallarını ihlal ettiğini" bildirdiğini aktaran Thug,"Bu kural ihlalinin ardından EBU tarafından ne gibi bir işlem yapılacağını duymak için sabırla bekliyordum. O zamandan bu yana EBU Genel Müdürü Noel Curran'ın daha önceki teyitle çelişen bir açıklamasını gördüm." ifadelerini kullandı.

Thug, resmi bir açıklama beklediğini kaydetti.

İsrailli KAN televizyon kanalının yorumcusu, Thug'ın birinci yarı final performansı öncesi, şarkıcının "İsrail hakkında olumsuz konuşmayı sevdiğini" savunarak, saldırgan ifadeler kullanmıştı.

Curran ise "İsrailli yayıncının, EBU'nun yarışmaya ilişkin kurallarından hiçbirini ihlal etmediğini gördük." açıklamasını yapmıştı.

Bambie Thug, daha önce de Filistin'e desteğini belirtmiş, "Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e Özgürlük" ve "Ateşkes" ifadelerinin EBU tarafından silinmeye zorlandığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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