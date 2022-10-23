İrlanda'nın Cork Kentinde Konfüçyüs Enstitüsü'nün 15. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Güncel Haberler CORK, 23 Ekim (Xinhua) -- İrlanda'nın Cork kentinde yer alan Cork Belediye Konağı'nda Cork Üniversitesi bünyesinde kurulan Konfüçyüs Enstitüsü'nün 15. yıl dönümü etkinliğinde performans sergileyenler görülüyor, 21 Ekim 2022. Cork Üniversitesi'nde Konfüçyüs Enstitüsü'nün 15. CORK, 23 Ekim (Xinhua) -- İrlanda'nın Cork kentinde yer alan Cork Belediye Konağı'nda Cork Üniversitesi bünyesinde kurulan Konfüçyüs Enstitüsü'nün 15. yıl dönümü etkinliğinde performans sergileyenler görülüyor, 21 Ekim 2022. Cork Üniversitesi'nde Konfüçyüs Enstitüsü'nün 15. kuruluş yıl dönümü Cuma akşamı bir panelin yanı sıra Çinlilerin ve İrlandalıların sergilediği performanslarla kutlandı. (Fotoğraf: Liu Xiaoming/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İrlanda'nın Cork Kentinde Konfüçyüs Enstitüsü'nün 15. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.