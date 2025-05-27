İrlanda Kabinesi, Filistin İşgali İle İlgili Yasa Tasarısını Görüşecek

İrlanda Kabinesi, Filistin İşgali İle İlgili Yasa Tasarısını Görüşecek
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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, işgal altındaki Filistin topraklarından gelen mal ve hizmetlerin ithalatını yasaklayan yasa tasarısını kabinenin bugün görüşeceğini açıkladı. Martin, dünya genelinde İsrail'e baskı yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

İrlanda'da kabine, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından mal ve hizmet ithalatını yasaklamayı amaçlayan yasa tasarısını görüşecek.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti engellemeyi amaçlayan "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Martin, kabinenin bugün, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden mal ithalatını yasaklayan yasa tasarısını görüşeceğini belirtti.

Gazze'de ateşkese, tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'deki katliamın sona erdirilmesine mutlak ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Martin, "Masum sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalanması, ailelerin öldürülmesi ve tüm hanelerin yok edilmesi her türlü ahlaki ölçünün ötesindedir ve bu savaşın derhal sona erdirilmesi için tüm dünyanın İsrail'e baskı yapması gerekmektedir." dedi.

"Tüm ülkelerin ellerinden geleni yapması zorunludur"

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris de bugün yasa dışı olarak işgal edilmiş topraklarla ticareti yasaklayacak yasa tasarısı için hükümetten onay isteyeceğini söyledi.

Harris, "Birçok açıdan bu küçük bir tedbir olsa da ateşkes sağlanması için baskı ve koşulları en üst düzeye çıkarmak adına tüm ülkelerin ellerinden geleni yapması zorunludur çünkü insani felaketin boyutları neredeyse hayal bile edilemez. Bu kesinlikle vicdana aykırı ve çok korkutucu bir durum." diye konuştu.

İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı

İrlanda'da 2018'de bağımsız senatör Frances Black, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarından gelen mal ve hizmetlerin ithalatını yasaklanmasını amaçlayan "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"nı sunmuş ancak Avrupa Birliği (AB) ticaret kurallarının ihlal edileceği endişesiyle yürürlüğe girmemişti.

Başbakan Martin, geçen yıl yaptığı açıklamada, 2018'den bu yana askıda olan yasa tasarısının gözden geçirileceğini, tasarının, anayasa ve AB hukukuyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla gerekli değişikliklerin hazırlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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