İrlanda Dışişleri Bakanı'ndan Küresel Sumud Filosu ile ilgili endişeli açıklama

Güncelleme:
İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nun İsrail donanması tarafından engellenmesi üzerine yaptığı açıklamada, durumun endişe verici olduğunu belirtti. Filonun barışçıl bir insani görev olduğunu vurguladı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun, kuşatma yapan İsrail donanması unsurlarınca engellenmesiyle ilgili, "Bu geceki haberler oldukça endişe verici. Küresel Sumud Filosu, korkunç bir insani felakete ışık tutmayı amaçlayan barışçıl bir görevdir." ifadesini kullandı.

Harris, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail güçlerince engellenmesiyle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerinden mevkidaşlarıyla gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Harris, "Bu geceki haberler oldukça endişe verici. Küresel Sumud Filosu, korkunç bir insani felakete ışık tutmayı amaçlayan barışçıl bir görevdir." görüşünü paylaştı.

Simon Harris, uluslararası hukuka uygun davranılması ve filodakilere de uluslararası hukuka uygun muamele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da "Filonun engellendiğinden haberdarız ve filodaki İrlandalılarla temas halindeyiz. İrlanda vatandaşları önceliğimiz olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Olaydan doğrudan etkilenenlere ve ailelerine destek verileceğine işaret edilen açıklamada, "Etkilenen vatandaşları olan diğer AB üye ülkeleriyle birlikte Tel Aviv'deki büyükelçiliğimiz ilgili makamlarla iletişim halindedir." ifadesine yer verildi.

