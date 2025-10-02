İrlanda Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye Yardım Filosu'na Yönelik Endişe

(ANKARA) -İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na el koymasının ardından yaşanan gelişmeleri "çok endişe verici" olarak nitelendirdi. Dublin, vatandaşlarının güvenliğine öncelik verdiklerini vurguladı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na bağlı gemilere müdahale etmesi tepkilere yol açarken, İrlanda'dan bir açıklama geldi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşananları "çok endişe verici" bulduklarını belirtti. Harris, filonun "korkunç bir insani felakete ışık tutmayı amaçlayan barışçıl bir görev" olduğunu ifade etti. İrlanda Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili temsilcileriyle doğrudan temas halinde olduklarını bildirerek, vatandaşlarının güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.