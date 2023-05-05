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İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Güncel Haberler

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, kayıtlı 6 bin 771 seçmenin olduğu İrlanda'da vatandaşlar, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'nde kurulan iki sandıkta oy kullanıyor.

İrlanda'da kayıtlı seçmenler, 3 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Bu ülkedeki oy verme işlemi 7 Mayıs saat 21.00 itibarıyla sona erecek.

Güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbir alındı

Büyükelçilikten oy kullanma sürecine ilişkin yapılan açıklamada, seçimlerin sükunet ve şeffaflık içinde geçmesi için güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbirin alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, vatandaşların, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını YSK'nin internet sayfasından, YSK Çağrı Merkezi'nden "+90 444 9 975" numaralı hattan ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekleri kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

14 Mayıs Türkiye Dublin Güncel Haberler

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