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İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlayacak

İrlanda'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlayacak

Güncel Haberler

İrlanda'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başkent Dublin'de kurulan sandıklarda yarın oy kullanmaya başlayacak.

İrlanda'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başkent Dublin'de kurulan sandıklarda yarın oy kullanmaya başlayacak.

Avrupa'da Türk seçmenin yaşadığı ülkelerden İrlanda'da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.

İrlanda'da oy verme işlemi, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği binasında 5, 6 ve 7 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

Böylelikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, altıncı kez yurt dışında oy kullanabilecek.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, seçimlerin sükunet ve şeffaflık içerisinde geçmesi için güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sayfasından, YSK Çağrı Merkezinden "+90 444 9 975" ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecekleri kaydedildi.

İrlanda'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen bulunuyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

14 Mayıs Türkiye Güncel Haberler

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