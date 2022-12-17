İrlanda'da Leo Varadkar, ikinci kez başbakanlık görevine getirildi

İrlanda'da Başbakan Michael Martin, koalisyon hükümetinin 2020 yılı seçimleri sonrası yaptığı anlaşma gereği görevini eski Başbakan Leo Varadkar'a devretti.

İrlanda'da parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylama sonrası Leo Varadkar ikinci kez başbakanlık görevine getirildi.

İstifasını bugün İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'e sunan Martin, başbakan olarak ülkesine hizmet etmenin kendisi için "onur" olduğunu söyledi.

İrlandalı bir anne ve Hintli bir babanın oğlu olan 43 yaşındaki Leo Varadkar, 2017-2020 yıllarında İrlanda başbakanı olarak görev yapmış ve ülkenin en genç başbakanı unvanına sahip olmuştu.

2020 yılında koalisyon kurulmuştu

2020 yılındaki seçimlerden solcu milliyetçi Sinn Fein Partisinin birinci parti olarak çıkması, 1920'lerdeki iç savaşın ardından kurulan ve o tarihten bu yana ülke siyasetinde etkili olan rakip Fine Gael ve Fianna Fail partilerini koalisyon kurmaya itmişti. Uzun süren görüşmelerin ardından, Yeşiller Partisi'nin de katıldığı koalisyon kurulmuştu.

Michael Martin, partisi Fianna Fail ile Varadkar'ın partisi Fine Gael arasında 2020 seçimlerinin ardından yapılan koalisyon anlaşması sonrası başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Koalisyon anlaşması ile 5 yıllık hükümet süresinin ilk yarısında Martin'in başbakanlık, Varadkar'ın ise Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırılmıştı. Anlaşma, iki siyasetçinin kalan dönemde pozisyonlarını değiştirmesini öngörüyordu.

İrlanda'da hükümet konut krizi, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ulusal sağlık sistemindeki aksamaların yanı sıra Brexit sonrası İngiltere ile ilişkilerin yoluna koyulması gibi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.