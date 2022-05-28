İrlanda'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Haberler

İrlanda'nın doğusunda ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildi.

İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresince (HSE) yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda ilk vakanın tespit edildiği, virüsten etkilenen kişinin hastanede tutulmadığı bildirildi.

Şüpheli bir vakanın da araştırıldığı ve test sonuçlarının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, halk sağlığı risk değerlendirmesi yapıldığı ifade edilerek, virüs tespit edilen kişiyle temasta bulunanlara hastalanmaları durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verildiği kaydedildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) da 7 Mayıs'tan bu yana İngiltere'de tespit edilen vaka sayısının 101'e, Birleşik Krallık genelindeki toplam sayının ise 106'ya yükseldiğini belirtti.

İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20'den fazla ülkeye yayıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.